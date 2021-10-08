Стали известны первые три хоккеиста сборной России, которые вошли в расширенную заявку национальной команды на Олимпиаду-2022. ИИХФ со вчерашнего дня публикует по три хоккеиста из заявок каждой сборной. Ранее аналогичные составы представили команды Финляндии, Швеции, Чехии, США, Канады, Латвии, Швейцарии, Германии и Словакии.

Как и предполагал Nevasport, в список сборной России вошли вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Третьим стал партнёр Василевского по «Тампе» форвард Никита Кучеров.

Василевский в сезоне-2020/21 провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 31 победу, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,5 процента бросков. В плей-офф на его счету 23 матча при 1,90 пропущенной шайбы, 16 побед и 93,7 процента отражённых бросков. В 2021 году «Тампа» второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, а Василевский впервые в карьере получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту плей-офф.

Кучеров из-за травмы пропустил весь регулярный сезон-2020/21, но вернулся на лёд во время плей-офф, набрав 32 (8+24) очка в 23 матчах. В 2019 году он взял «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру НХЛ.

На счету Овечкина в сезоне-2020/21 42 (24+18) очка в 45 матчах регулярного чемпионата. Форвард продолжает борьбу за титул лучшего снайпера в истории НХЛ. На его счету 730 шайб и шестое место в общей таблице. Лидер Уэйн Гретцки забил 894 гола. В плей-офф капитан столичной команды набрал 4 (2+2) очка в 5 играх.

Кучеров играл за национальную сборную России на чемпионатах мира 2017 и 2019 года, оба раза команда завоёвывала бронзовые медали.

Василевский также играл на ЧМ-2017 и 2019. Также на его счету поездка на Кубок мира-2016 (четвёртое место) и чемпионат мира-2014, последний на данный момент, который россияне выиграли.

Оба хоккеиста «Тампы» дебютируют на Олимпийских играх.

36-летний Овечкин поедет на свою четвёртую Олимпиаду. В 2006 году сборная России дошла до полуфинала и заняла 4-е место, в 2010 и 2014 году вылетала в четвертьфинале. На чемпионатах мира Овечкин участвовал 17 раз. В 2008, 2012 и 2014 году россияне с Овечкиным в составе выигрывали золотые медали, в 2010 и 2015-м брали серебро, в 2005, 2007, 2016 и 2019 — бронзу. Также на его счету участие в Кубках мира-2004 и 2016.

Расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября. В Играх в Пекине снова смогут принять участие хоккеисты НХЛ. Они приезжали на Олимпиаду с 1998 по 2014 год включительно, но в 2018-м Олимпиада в Пхёнчхане прошла без их участия из-за отсутствия договорённости с лигой. Золото 2018 года взяла сборная России.

Хоккейный турнир Олимпиады в Пекине пройдёт с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.