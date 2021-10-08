Завершился первый период матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и СКА. Армейцы уступают со счётом 0:2.

Счёт на 13-й минуте открыл Мэтт Фрэттин, реализовавший большинство после удаления Марата Хуснутдинова. Ассистировали ему Даррен Диц и Коди Куник.

Через полминуты после пропущенной шайбы удаление получил ещё один хоккеист армейцев Ярослав Дыбленко, и «Барыс» на 15-й минуте снова забил в большинстве. На этот раз отличился Никита Михайлис с передачи Романа Старченко.

СКА играет в следующем составе: Аскаров (Юханссон); Ожиганов — Кирсанов, Бурдасов — Кемппайнен — Кузьменко; Робинсон — Токранов, Цицюра — Чибриков — Хуснутдинов; Дыбленко — Паутов, Кетов — Хендемарк — Моисеев; Пыленков, Галимов — Морозов, Марченко, Тимкин.

После 14 матчей СКА идёт на третьем месте в Западной конференции с 21 очком. На 1 очко больше у московского «Динамо», на 2 — у «Йокерита».

«Барыс» занимает восьмую строчку на «Востоке», набрав 12 очков в 14 играх.