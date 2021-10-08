В тренерский штаб московского «Спартака» вошла победительница конкурса «Мисс Спартак»-2019 Ольга Смирнова. Она включена в число помощников Руя Витории на официальном сайте клуба.

Смирнова будет работать в должности тренера по физической подготовке. Ранее она трудилась в академии клуба. Она является двукратной чемпионкой России и мастером спорта по лёгкой атлетике.

Руй Витория возглавил «Спартак» в межсезонье-2021. Под его руководством красно-белые набрали 16 очков в 10 матчах и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ближайшую игру красно-белые проведут против московского «Динамо» в 11-м туре РПЛ. Игра пройдёт на «Открытие Арене» 16 октября и станет первой для клубов после паузы на игры сборных.