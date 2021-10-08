Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«Караваев частично занимается с командой — выполняет разминку, упражнения с мячом. Надеюсь, что со следующей недели он будет работать в общей группе. Да, Клаудиньо пока не работает вместе со всеми», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Специалист отметил, что полузащитник Магомед Оздоев вернулся в общую группу, но рассчитывать на него можно будет только через несколько недель, так как процесс восстановления пока не завершен.

Напомним, после десяти туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 23 очка. В следующем матче сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Арсеналом», игра состоится 16 октября в Туле.