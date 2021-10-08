Российский фигурист Александр Энберт, выступавший в парном катании с Натальей Забияко, станет отцом. О скором пополнении в семействе рассказала супруга спортсмена Алеся.

На своей странице в «Инстаграме» девушка опубликовала романтичное фото с мужем. «1+1=….

3. Кто-то уже знал, кто-то ни о чем не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью- мы ждем малыша», — написала Алеся Энберт.

Напомним, Забияко и Энберт завершили карьеру в феврале 2020 года из-за проблем со здоровьем у партнера. Спортсмены встали в пару в апреле 2015 года и вместе завоевали серебряную медаль Олимпиады-2018 в командном турнире. Также они являются бронзовыми призерами чемпионата Европы-2018 и чемпионата мира-2019.

После завершения карьеры Энберт сосредоточился на выступлениях в ледовых шоу. Он принимает участие в проекте Ильи Авербуха «Анна Каренина», где катается в дуэте с Евгенией Медведевой.