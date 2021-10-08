Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова борются за звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам сентября.

В прошлом месяце обе россиянки оказались лучшими в финале «Бриллиантовой лиги», который состоялся в Цюрихе (Швейцария).

Также в список претенденток вошли британка Эйлиш Макколган (бег на длинные дистанции) и представительница Сербии Адриана Вилагош (метание копья).

Голосование проводит Европейская легкоатлетическая ассоциация в своем официальном аккаунте в «Твиттере». На момент публикации новости лидирует Макколган, за которую проголосовали 48,4% опрошенных. Второе место занимает Ласицкене (43,5%), третье — Сидорова (5,5%), четвертое — Вилагос (2,5%). Результаты голосования будут подведены через два дня.