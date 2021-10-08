Российская фигуристка Софья Муравьева выиграла короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Линце (Австрия).

За свое выступление россиянка, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», набрала 73,28 балла. Второе место заняла американка Изабо Левито с результатом 71,32 балла. Замкнула тройку лидеров еще одна представительница России Анастасия Зинина (69,77), которая тоже тренируется у Евгения Плющенко.

В шаге от первой тройки остановилась белорусская спортсменка Варвара Кисель, набравшая 62,34 балла.

Произвольная программа у девушек состоится завтра, 9 октября, и начнется в 15:40 по московскому времени. Этап в Линце является заключительным, по его итогам определится полный список финалистов юниорской серии Гран-при.