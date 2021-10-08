Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итог пятничных тренировок на этапе Гран-при в Турции. Во второй сессии свободных заездов гонщик показал худшее время, проиграв своему напарнику Мику Шумахеру 0,2 секунды.

«Это было очень интересно, потому что для меня как новичка есть не так много европейских трасс, на которых я ещё не выступал. Я не был уверен, чего ожидать. Отзывы от других пилотов и то, что я читал в социальных сетях, гласили, что здесь было невероятно трудно пилотировать», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».

Гонщик отметил, что трасса в Турции отличается специфической конфигурацией, поэтому на ней необходимо попасть в ритм. По мнению Мазепина, гоночный уик-энд должен сложиться для его команды хорошо.

Напомним, третья свободная практика и квалификация состоятся завтра, 9 октября, а гонка на автодроме «Истамбул-Парк» пройдет в воскресенье.