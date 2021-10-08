Петербургский СКА на выезде потерпел поражение от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Нур-Султане на стадионе «Барыс Арена» и завершилась со счетом 0:3 в пользу хозяев.

Две шайбы игроки «Барыса» забросили в первом периоде. На 13-й минуте нападающий Мэтт Фрэттин реализовал большинство, в роли его ассистентов выступили Даррен Диц и Коди Куник. Через две минуты хозяева вновь воспользовались численным преимуществом: с передачи Романа Старченко гол забил Никита Михайлис.

Второй игровой отрезок прошел без результативных действий, а в третьей двадцатиминутке СКА пропустил третью шайбу, сняв вратаря. Автором гола стал Олле Алсинг.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Барыс» дома примет «Ак Барс», обе встречи состоятся 10 октября.