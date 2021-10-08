Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился с подписчиками забавной публикацией.

На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал коллаж из двух фотографий — своей и известной балерины Анастасии Волочковой. Ягудин спародировал знаменитый шпагат Волочковой, прикрывшись веником.

«Пятница-развратница. Помогите выбрать 1-? Или 2-? Как предпочитаете, сверху или снизу?» — написал фигурист.

Подписчики оценили шутку Ягудина:

«Ягудин прелесть, приколист, насмешил»

«Нууу…., нет у вас, Алексей, такой выворотности стопы!»

«Такое ощущение, что вы в одной бане на разных полках)) Вы на верхней, Настя на нижней»

«Ох,Леха,Леха,Леха,мне без тебя так плохо»

Напомним, Ягудин — обладатель золотой медали Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.