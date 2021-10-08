Российский фигурист Евгений Семененко без ошибок исполнил произвольную программу на турнире Finlandia Trophy, который проходит финском городе Эспоо.

Спортсмен начал свою программу с каскада из четверного и тройного тулупов, затем прыгнул сольные четверные сальхов и тулуп. После этого Евгений исполнил тройной риттбергер, каскад тройной аксель — тройной сальхов через ойлер, сольный тройной аксель и каскад тройной флип — двойной тулуп.

судьи оценили выступление Семененко на 172,60 балла, что в сумме за две программы дало 242,23. Россиянин вышел на промежуточное первое место.

После Семененко выступят еще два представителя России — Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, они попали в заключительную разминку.