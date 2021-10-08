Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов не будут менять музыку в произвольной программе. Об этом сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.

Напомним, Мишина и Галлямов выступают под композиции Георгия Свиридова «Метель» и «Время, вперёд».

«Музыка меняться не будет, у нас музыка прекрасная. Если только она здесь тихо звучала, но это же не от нас зависит. А в плане элементов будем меняться, это же только начало сезона, а у них первое Гран-при только в конце ноября», — заявила Москвина, слова которой приводит Sports.ru.

Тренер добавила, что эта произвольная программа посвящена молодежи, которая сидит в ТикТоке, а потом делает что-то полезное для страны и мира.

Напомним, сегодня, 8 октября, Мишина и Галлямов выиграли турнир Finlandia Trophy, входящий в серию ISU Challenger. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.