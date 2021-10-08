Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная заплакала на тренировке в рамках турнира Finlandia Trophy, который проходит в финском городе Эспоо.

Как сообщает Spots.ru, в прогоне произвольной программы спортсменка прыгнула двойной аксель, тройной лутц с плохим выездом и тройной риттбергер с приземлением на ход вперед. После этого Косторная заплакала и пропустила часть программы.

Затем Алёна исполнила два каскада с тройными прыжками, один из которых через ойлер. Также фигуристка прыгнула тройной аксель, но уже вне прогона программы.

Напомним, короткая программа у женщин состоится завтра, 9 октября, и начнется в 16:05 по московскому времени.

Фото: Инфорграфика Неваспорт