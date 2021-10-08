Российская фигуристка Камила Валиева исполнила несколько четверных прыжков на тренировке перед короткой программой на турнире Finlandia Trophy.

Как сообщает Sports.ru, спортсменка сделала прогон произвольной программы, в которой прыгнула четверной сальхов, тройной аксель (с приземлением на обе ноги) и каскад из четверного и тройного тулупа. После этого Валиева пообщалась с хореографом Даниилом Глейхенгаузом и прыгнула два каскада: четверной тулуп-тройной тулуп и тройной лутц-тройной тулуп.

Вне прогона программы Валиева несколько раз безупречно продемонстрировала четверной сальхов и тройной аксель.

Напомним, турнир Finlandia Trophy проходит в финском городе Эспоо. Короткая программа у женщин состоится завтра, 9 октября, и начнется в 16:05 по московскому времени.