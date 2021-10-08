«Салават Юлаев» на своем льду обыграл финский «Йокерит» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Уфе на одноименной арене и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 в овертайме.

Уфимцы открыли счет в начале первого периода: на пятой минуте отличился Евгений Лисовец с передач Алексея Пустозерова и Владислава Лукина. К 18-й минуте Николай Кулемин удвоил преимущество «Салавата», по ассисту на свой счет записали Михаил Науменков и Павел Коледов.

Во второй двадцатиминутке защитник «Йокерита» Алекс Грант сократил отставание, забив с передач Брайана О’Нилла и Марко Анттилы. В заключительном игровом отрезке Филип Хольм сравнял счет, в роли его ассистента выступил Джордан Шрёдер.

Игра перешла в овертайм, где победную шайбу забросил Сакари Маннинен.