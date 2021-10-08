Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дважды упала на тренировке перед короткой программой на турнире Finlandia Trophy.

Как сообщает Sports.ru, в прогоне короткой программы спортсменка сначала упала с тройного акселя, затем — с тройного флипа. После этого Туктамышева исполнила каскад из тройных лутца и тулупа.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная прыгнула тройной аксель на тренировке в Финляндии, но расплакалась из-за неудачного исполнения других элементов. Камила Валиева справилась с тремя четверными прыжками.

Напомним, турнир Finlandia Trophy входит в серию ISU Challenger. Соревнования проходят в финском городе Эспоо, женщины вступят в борьбу в субботу, 9 октября. Начало короткой программы запланировано на 16:05 по московскому времени.