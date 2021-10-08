Российский фигурист Дмитрий Алиев без ошибок исполнил произвольную программу на турнире Finlandia Trophy, который проходит в финском городе Эспоо.

Спортсмен выступал в заключительной, сильнейшей разминке. Он начал свой прокат с четверного лутца, который приземлил «в тройки». Затем Алиев исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также каскад из тройных акселя и сальхова через ойлер.

После этого Дмитрий прыгнул сольные тройные флип и аксель, каскад двойной лутц-тройной тулуп и тройной риттбергер.

Судьи оценили выступление Алиева на 170,97 балла, что в сумме за два проката дало 249,25 Россиянин вышел на промежуточное первое место.

Впереди выступление еще одного российского фигуриста Михаила Коляды, который занимает третье место после короткой программы.