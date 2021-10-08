Ашот Хачатурянц зарегистрирован кандидатом на пост президента Российской Премьер-Лиги. На данный момент специалист исполняет обязанности главы первенства.

«По состоянию на последний день срока, отведённого для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц, которого выдвинул целый ряд клубов-членов АФК РПЛ», — гласит сообщение на официальном сайте лиги.

Напомним, что 5 октября Хачатурянц был избран исполняющим обязанности президента РПЛ после того, как пост покинул Сергей Прядкин, возглавлявший лигу с 2007 года. Выборы нового главы первенства состоятся 22 ноября.

В сентябре 12 из 16 клубов РПЛ заявили о желании выдвинуть вотум недоверия Прядкину, если он не покинет пост по собственному желанию.