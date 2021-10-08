Российский фигурист Михаил Коляда с ошибками, но без падений исполнил произвольную программу на турнире Finlandia Trophy, который проходит в финском городе Эспоо.

После короткой программы Коляда шёл на третьем месте, поэтому сегодня выступал в заключительной, сильнейшей разминке. Спортсмен начал свой прокат с четверного сальхова, который приземлил «в тройки». Затем спортсмен исполнил каскады четверной тулуп-тройной тулуп и тройной аксель-двойной тулуп, тройной риттбергер и четверной тулуп с приземлением в степ-аут.

После этого Коляда должен был прыгнуть тройной аксель, но сделал «бабочку». В конце программы он пказал каскад тройной лутц-тройной сальхов через ойлер.

Судьи оценили выступление Коляды на 174,23 балла, что в сумме за два проката дало 256,98 Россиянин вышел на промежуточное первое место.

После Коляды на льду появятся американец Джейсон Браун и канадец Киган Мессинг, накануне занявшие второе и первое места соответственно.