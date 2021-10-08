Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным огласил стартовый состав на матч со Словакией в отборе на чемпионат мира-2022.

Защищать ворота российской команды будет Матвей Сафонов, также с первых минут на поле появятся Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов, Далер Кузяев (капитан), Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Фёдор Смолов и Арсен Захарян.

Запасные игроки: Гильерме, Дюпин, Кудряшов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Фомин, Заболотный, Агаларов.

Матч состоится сегодня, 8 октября, в Казани на стадионе «Ак Барс — Арена», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.