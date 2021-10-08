Американский фигурист Джейсон Браун выиграл турнир Finlandia Trophy, который входит в серию ISU Challenger. Соревнования проходят в финском городе Эспоо.

По сумме двух выступлений Браун набрал 262,52 балла и занял первое место, несмотря на отсутствие четверных прыжков и падение с тройного акселя.

Второе место занял россиянин Михаил Коляда с результатом 256,98 балла. В произвольной программе он сделал «бабочку» на тройном акселе, но приземлил три четверных прыжка. Замкнул тройку призеров еще один россиянин Дмитрий Алиев (249,25), исполнивший два четверных прыжка.

Четвертое место занял представитель Канады Киган Мессинг (242,58), пятым стал россиянин Евгений Семененко (242,23). Он исполнил свою произвольную программу безошибочно, включив в неё три четверных прыжка.