В Казани на стадионе «Ак Барс — Арена» стартовал матч между сборными России и Словакии. Команды встречаются в рамках отбора на чемпионат мира-2022, стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени.

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Защищать ворота российской команды сегодня будет Матвей Сафонов, также с первых минут на поле появятся Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов, Далер Кузяев (капитан), Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Фёдор Смолов и Арсен Захарян.

Сегодняшнюю встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступают Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервным рефери назначен Хосе Мунуэра Монтера.

Напомним, что после шести туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы Н, имея в своем активе 13 очков. Столько же баллов набрала сборная Хорватии, которая возглавляет группу, опережая россиян по дополнительным показателям. Команда Словакии располагается на третьем месте с 9 очками.