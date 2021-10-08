Молодежная сборная России обыграла сверстников из Северной Ирландии в матче отбора на чемпионат Европы-2023. Игра проходила в Подмосковье на «Арене Химки» и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного забитого гола стал 20-летний российский защитник Данила Прохин, отличившийся на 17-й минуте с передачи Руслана Литвинова.

Встречу обслуживали арбитры из Боснии и Герцеговины. Главным судьей был назначен Лука Бильбия, его ассистентом — Дамир Лазич, резервным рефери — Антони Бандич.

Набрав 6 очков в трех турах, сборная России поднялась на второе место в турнирной таблице группы 3. Северная Ирландия с 3 баллами опустилась на последнюю, шестую строчку. Возглавляет группу сборная Испании, у которой 6 очков после двух игр.