Французское издание France Football опубликовала список претендентов на «Золотой мяч» — награду, которую получит лучший футболист года.

В этом году на приз будут претендовать 30 футболистов, в число которых вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси, Кевин де Брёйне, Эрлинг Холанн, Неймар и Ромелу Лукаку.

Полный список претендентов выглядит так:

Торжественная церемония вручения награды состоится 29 ноября.

Напомним, что Месси становился обладателем «Золотого мяча» шесть раз, Роналду — пять. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.