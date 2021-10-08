Российский футбольный арбитр Василий Казарцев отстранен от судейства до конца 2021 года. Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

По словам Хачатурянца, Казарцев считается главным экспертом в области ВАР среди российских судей. Как рассказывал Сергей Карасев, все обращаются к нему за консультациями.

«Я с Казарцевым не общался после той игры. Принял решение об отстранении до конца года, потом буду думать», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 2 октября Казарцев работал на матче ЦСКА — «Краснодар» в десятом туре РПЛ и принял спорное решение, не подсказав главному арбитру назначить пенальти в ворота москвичей за игру рукой.

В прошлом сезоне Казарцев также был временно выведен из списка арбитров, так как допустил грубую ошибку в матче «Спартака» с «Сочи». Он несправедливо назначил пенальти в ворота красно-белых.