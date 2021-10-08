Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о своем костюме для произвольной программы на олимпийский сезон.

«На руке это особая надпись, которая конкретно работает для меня. Это фраза, которая помогает, сейчас меня держит, стимулирует. Рассмотрите на протяжении сезона, наверное. А сзади можете не рассматривать, это иллюзия текста, я ведь в программе как бы писатель. А шрифт там «докторский», так скажу», — приводит слова Алиева Sports.ru.

Также фигурист объяснил, почему на его костюме эполет только на одном плече. По словам Алиева, это сделано для того, чтобы пиджак не выглядел перегруженным и «цирковым», но зритель мог прочитать идею.

Напомним, сегодня, 8 октября, Алиев занял третье место на турнире Finlandia Trophy, который входит в серию ISU Challeger. В произвольной программе Дмитрий исполнил два четверных прыжка.