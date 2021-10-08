«Колорадо Эвеланш» не будет подписывать полноценный контракт с российским нападающим Артемом Анисимовым, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее клуб НХЛ заключил с 33-летним россиянином пробное соглашение, которое было рассчитано на время тренировочного лагеря. После этого с Анисимовым могли заключить полноценный контракт, но в «Колорадо» решили отказаться от этой возможности.

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Оттаву Сенаторз» и заработал девять очков (две шайбы и семь результативных передач) в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также Анисимов имеет опыт выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго». Всего он отыграл 771 матч в НХЛ, в которых набрал 376 очков.