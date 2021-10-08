Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не испытывал проблем с выбором состава на матч против Словакии в отборе на ЧМ-2022.

«Никаких проблем с выбором игроков не было. Они бывают, когда есть огромный выбор, тогда присутствуют сомнения, а когда выбор ограничен, тогда всё проще. Выбор Сафонова — выбор Кафанова, как всегда», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, из-за травм октябрьские матчи пропускают следующие игроки: Магомед Оздоев, Илья Самошников, Александр Головин, Денис Черышев, Денис Глушаков, Вячеслав Караваев, Алексей Ионов, Станислав Магкеев, Роман Зобнин и Маринато Гильерме (он включен в заявку и проводит игру на скамейке запасных). Также от участия в матчах отказался Артем Дзюба, а Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России.

Матч между Россией и Словакией проходит в настоящие минуты в Казани, счет пока не открыт — 0:0. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке. С капитанской повязкой на поле вышел полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.