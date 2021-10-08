Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев вышел на матч против Словакии в защитной маске. Накануне стало известно, что игрок получил травму лица, столкнувшись с Фёдором Смоловым на тренировке.

Смолов, который также попал в стартовый состав, вышел на игру с большим синяком под глазом.

Сборная России принимает Словакию в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Игра проходит в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Счет пока не открыт — 0:0. Прямая трансляция матча доступна по ссылке, со стартовым составом можно ознакомиться здесь.

Кузяев, напомним, получил капитанскую повязку на сегодняшнюю встречу.

Игру обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступают Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервным рефери назначен Хосе Мунуэра Монтера.