Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила Александра Энберта и его супругу Алесю с предстоящим пополнением в семье.

Ранее Алеся Энберт на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что они с мужем ждут ребенка. Медведева одной из первых прокомментировала публикацию. «Вааааау! Поздравляю», — написала Медведева.

Напомним, в ледовом шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина» Медведева и Энберт выступают в паре, они исполняют роли Кити Щербацкой и Константина Левина.

В ходе своей карьеры Энберт выступал в парном катании с Натальей Забияко. Спортсмены объявили о завершении карьеры в феврале 2020 года из-за проблем со здоровьем у партнера. Александр и Наталья встали в пару в апреле 2015 года и вместе завоевали серебряную медаль Олимпиады-2018 в командном турнире. Также они являются бронзовыми призерами чемпионата Европы-2018 и чемпионата мира-2019.