Российский фигурист Артем Ковалев с ошибками исполнил произвольную программу на юниорском этапе Гран-при в Линце (Австрия).

После короткой программы россиянин шел вторым, поэтому попал в сильнейшую разминку. Свой прокат он начал с чистого исполнения четверного тулупа, затем сдвоил сальхов и прыгнул каскад тройной аксель-тройной тулуп.

После этого Ковалев исполнил тройной риттбергер, тройной аксель с помаркой на приземлении и каскад тройной флип-тройной сальхов через ойлер. В конце программы Артем прыгнул каскад из тройного риттбергера и двойного тулупа.

Судьи оценили выступление россиянина на 140,54 балла, что в сумме дало 221,51. Ковалев вышел на промежуточное первое место.