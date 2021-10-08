В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершился первый тайм футбольного матча между сборными России и Словакии. Команды встречаются в рамках отбора на чемпионат мира-2022, к перерыву хозяева ведут со счетом 1:0.

Подопечные Валерия Карпина вышли вперед на 24-й минуте. Защитник словацкой команды Милан Шкриньяр забил автогол, пытаясь выбить мяч после удара российского хавбека Арсена Захаряна.

С капитанской повязкой сегодня выступает полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Из-за травмы лица, полученной при столкновении с Федором Смоловым на тренировке, он играет в защитной маске.

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Сегодняшнюю встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступают Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервным рефери назначен Хосе Мунуэра Монтера.