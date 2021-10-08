Американский фигурист Илья Малинин победил на юниорском этапе Гран-при в Линце (Австрия). По сумме двух прокатов он набрал 245,31 балла.

Второе место занял россиянин Артём Ковалев, набравший 221,51 балла. Замкнул тройку лидеров еще один фигурист из России Кирилл Сарновский с результатом 216,70.

Напомним, Сарновский тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в его академии.

Ковалев ранее тоже тренировался в «Ангелах Плющенко» в группе Александра Волкова. В межсезонье специалист покинул академию и открыл свою школу, а фигурист не захотел прекращать сотрудничество, поэтому ушел вслед за наставником.