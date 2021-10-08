Сборная России по футболу проводит домашний матч против Словакии в отборе на чемпионат мира-2022. Игра в настоящие минуты проходит в Казани на «Ак Барс Арене», хозяева ведут со счетом 1:0.

Два игрока российской команды — полузащитник Далер Кузяев и нападающий Федор Смолов — вышли на поле с травмами лица. За два дня до матча они столкнулись друг с другом на тренировке. Кузяеву, получившему капитанскую повязку, пришлось играть в защитной маске, Смолову — с синяком под глазом. В перерыве Федор был заменен на Даниила Фомина.

Подопечные Валерия Карпина вышли вперед на 24-й минуте. Защитник словацкой команды Милан Шкриньяр забил автогол, пытаясь выбить мяч после удара российского хавбека Арсена Захаряна.

Сегодняшнюю встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступают Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервным рефери назначен Хосе Мунуэра Монтера.