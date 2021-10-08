Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев вышли в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). В стартовом поединке они обыграли австралийца Алекса де Минора и американца Райлли Опелку в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 9 минут. За это время Рублев и Карацев один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести возможных. Их соперники записали на свой счет один эйс, четыре раза ошиблись на подаче и сделали два брейка.

Во втором круге Карацеву и Рублеву предстоит встретиться с победителями матча Болелли/Гонсалес — Кабаль/Фарах, который состоится в субботу, 9 октября.

Напомним, завтра Карацев сыграет с итальянцем Сальваторе Карузо во втором круге одиночного разряда, а Рублев встретится с испанцем Карлосом Табернером.