ЦСКА в гостях обыграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила в Стамбуле на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась со счетом 100:96.

Армейцы выиграли первую четверть с перевесом в пять очков — 26:21. Вторая десятиминутка прошла на равных — 25:25. После большого перерыва москвичи вновь более успешно провели игровой отрезок — 28:22. Хозяевам удалось выиграть лишь последнюю четверть — 28:21, но этого оказалось недостаточно.

Самым результативным баскетболистом в составе ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 23 очка. В составе «Андолу Эфес» 32 балла на счету Василие Мицича.

В следующем туре ЦСКА на своем паркете примет петербургский «Зенит», а «Анадолу Эфес» нанесет визит французскому АСВЕЛу.