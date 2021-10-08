Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр забил автогол в матче с Россией в отборе на чемпионат мира-2022.

Sportbox опубликовал видео момента. Шкриньяр отправил мяч в собственные ворота, пытаясь выбить его после удара российского хавбека Арсена Захаряна. Счет был открыт на 24-й минуте встречи.

Напомним, матч проходит в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». На момент публикации новости идет 80-я минута, счет по-прежнему 1:0 в пользу России. С капитанской повязкой сегодня выступает полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, из-за травмы лица ему приходится играть в маске.

В параллельном матче группы Н сборная Хорватии обыгрывает Кипр со счетом 1:0. Перед сегодняшней игрой Россия и Хорватия имели по 13 очков, но подопечные Валерия Карпина уступали по дополнительным показателям.