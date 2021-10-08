Сборная России по футболу на своем поле обыграла команду Словакии в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Игра проходила в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась с минимальным счетом 1:0.

Исход встречи был определен на 24-й минуте. Защитник словацкой команды Милан Шкриньяр забил автогол, пытаясь выбить мяч после удара российского хавбека Арсена Захаряна. Видео момента можно посмотреть по ссылке.

В роли капитана сегодня выступил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Ему пришлось играть в защитной маске из-за травмы лица, полученной на тренировке за два дня до матча. Кузяев столкнулся с нападающим Фёдором Смоловым.

Набрав 16 очков в семи матчах, сборная России сохранила второе место в турнирной таблице группы Н. Лидирует по-прежнему команда Хорватии, которая при таком же количестве баллов опережает россиян по дополнительным показателям.