Сборная Хорватии по футболу на выезде обыграла команду Кипра в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Игра проходила в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Хорваты открыли счет в концовке первого тайма, гол в раздевалку забил нападающий Иван Перишич с передачи Луки Модрича.

В начале второго тайма Модрич имел возможность увеличить преимущество своей команды, но не реализовал пенальти. Второй гол в ворота Кипра был забит на 80-й минуте, отличился защитник Йошко Гвардиол. В добавленные к основному времени минуты хорватский форвард Марко Ливайя довел счет до разгромного.

Набрав 16 очков в семи турах, Хорватия сохранила лидерство в турнирной таблице группы Н. На втором месте идет сборная России (16), Кипр (4) — последний.