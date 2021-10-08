Сборная России обыграла Словакию в отборе на ЧМ-2022, СКА потерпел поражение от «Барыса». Эти и другие новости дня — в дайджесте Nevasport за 8 октября.

Россия дома обыграла Словакию

Сборная России по футболу одержала домашнюю победу над Словакией в матче отбора на чемпионат мира-2022. Игра проходила в Казани и завершилась со счетом 1:0, словацкий защитник Милан Шкриньяр забил автогол.

Малинин выиграл ЮГП в Линце, двое россиян на подиуме

На юниорском Гран-при в Линце завершились соревнования юношей, победу одержал американец Илья Малинин. Второе место занял россиянин Артем Ковалев, третьим стал его соотечественник Кирилл Сарновский.

Названы 30 претендентов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football опубликовало список претендентов на «Золотой мяч», в который вошли 30 игроков. В их числе Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку и др.

Браун выиграл Finlandia Trophy, Коляда и Алиев в призах

Американский фигурист Джейсон Браун выиграл турнир Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо. Второе место занял россиянин Михаил Коляда, третье — Дмитрий Алиев.

СКА всухую проиграл «Барысу» в матче КХЛ

Петербургский СКА на выезде потерпел поражение от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Нур-Султане и завершилась со счетом 0:3. Таким образом, прервалась трехматчевая победная серия армейцев.

Энберт и его супруга ждут ребенка

Российский фигурист Александр Энберт и его супруга Алеся ждут первенца. На своей странице в «Инстаграме» девушка опубликовала снимки с романтической фотосессии, сопроводив их трогательной подписью.