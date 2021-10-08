В Линце (Австрия) продолжается юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 9 октября, состоится произвольная программа у девушек, в которой примут участие две россиянки — Софья Муравьева и Анастасия Зинина.

Соревнования стартуют в 15:40 по московскому времени. Обе российские фигуристки будут выступать в заключительной разминке. После короткой программы Муравьева занимает первое место с результатом 73,82 балла, Зинина (69,77) — третье. Между ними располагается американка Изабо Левито (71,32).

Напомним, что этап в Линце является заключительным, по его итогам определится полный список финалистов юниорской серии Гран-при.