В финском городе Эспоо продолжается турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy, который входит в серию ISU Challenger. Сегодня, 9 октября, состоится короткая программа у девушек, начало запланировано на 16:05 по московскому времени.

Россию будут представлять три фигуристки, первой из них на лёд выйдет Камила Валиева, получившая 15-й стартовый номер. Затем, под 17-м номером выступит чемпионка Европы Алёна Косторная, она будет открывать четвертую разминку. В пятой группе участниц свою программу представит Елизавета Туктамышева.

Днем ранее спортсменки провели тренировку в Эспоо. Для Валиевой занятие прошло успешно: она несколько раз приземлила четверные прыжки и тройной аксель. Косторная ошиблась на нескольких элементах и расплакалась, но всё же смогла прыгнуть тройной аксель. Туктамышева с этого прыжка упала, как и с тройного флипа.