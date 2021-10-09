В Лас Вегасе состоялась церемония взвешивания перед боксёрским боем за звание чемпиона мира по версии WBC, в котором примут участие британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер.

В ходе взвешивания оба боксера побили собственные рекорды на весах: Уайлдер показал результат в 107,95 килограммов, а Фьюри — в 125,65 килограмма. Таким образом, перед боем британец оказался тяжелее на 18 килограммов своего соперника.

Изначально бой Фьюри — Уайлдер должен был состояться в этом году 24 июля, однако Тайсон подхватил коронавирус и бой перенесли. Бой состоится в ночь с 9 на 10 августа.

Отметим, боксеры выходят на ринг друг против друга уже третий раз. В 2018 году они свели поединок к ничейному результату, а в феврале 2020 года Фьюри отправил Уайлдера в нокаут и стал обладателем чемпионского пояса WBC.