Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о матче против сборной Словакии в отборочном цикле на ЧМ-2022.

Слова Карпина прозвучали в эфире «Матч ТВ».

«Результатом довольны, а по качеству лучше вообще ничего не говорить. Всё и так было видно на поле. Понятно, что качество игры не удовлетворяет», — сказал Карпин, добавив, что такие матчи, когда ничего не получается, бывают, и нужно терпеть, показывать, что мы — команда.

«По настрою и самоотдаче вопросов нет никаких к ребятам. Друг за друга все бились, умирали на поле. Где-то удача повернулась к нам лицом из-за этого», — сказал Карпин, добавив, что дебют Сергея Терехова и Дмитрия Чистякова за сборную России получился достойным.

«Сейчас главное — восстановление после тяжёлых 90 минут. Было много работы без мяча, поэтому сначала надо восстановить игроков», — заключил Карпин.

Напомним, сборная России сумела обыграть Словакию со счетом 1:0.