В рамках седьмого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австрийском Линце сегодня, 9 октября, пройдут выступления фигуристов с произвольными танцами.

Начало выступлений назначено на 10:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно увидеть здесь:

После ритм-танца в лидерах соревнований идет российская пара Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. Они набрали за прокат 67 баллов ровно. На втором и третьем местах пока расположились фигуристы из США: Уна Браун/Гейдж Браун (63.70) и Анджела Линг/Калеб Вайн (61,75).

Другая российская пара — Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — пока занимает пятую строчку с результатом в 59.52 балла. Также на этом турнире должны были выступить Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, но пара снялась с этапа.