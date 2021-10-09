Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Филадельфию Флайерс» в контрольном матче НХЛ перед стартом регулярного сезона.

Игра прошла на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» завершилась со счетом 5:3 в пользу «Вашингтона».

По шайбе в составе «Кэпиталс» забросили Ларс Эллер, Джон Карлсон, Том Уилсон, Энтони Манта и Ник Дауд. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился в игре двумя результативными передачами.

Отметим, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму в первом периоде и не смог вернуться в игру. Он столкнулся с игроком команды-соперника Трэвисом Конечны.

Место в воротах «Вашингтона» в этом матче занял россиянин Илья Самсонов, он сумел отразить 22 из 25 бросков в этой игре.