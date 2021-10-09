На автодроме «Истанбул Парк» в Стамбуле сегодня, 9 октября, состоится второй день гоночного уикенда Гран-при Турции — 16-го этапа чемпионата Формулы-1 в текущем сезоне.

На 12:00 по московскому времени запланирована третья сессия свободных заездов.

Прямую трансляцию тренировки можно будет посмотреть здесь:

Первую свободную практику Гран-при Турции выиграл британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В тройку лучших вошли также Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Шарль Леклер из «Феррари».

Вторую свободную практику также выиграл Хэмилтон, на второй позиции оказался Леклер, а третьим приехал напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин в обоих тренировочных сессиях показал последний, 20-й результат.