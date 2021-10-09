Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об игре голкипера команды в матче со Словакией Матвея Сафонова.

Слова Карпина цитирует «Матч ТВ».

«Матвей спас в нескольких моментах. Он лучший игрок матча. К сожалению. Для меня, когда вратарь лучший игрок матча – это плохо. Значит, команда сыграла не очень», — сказал Карпин.

Отметим, Сафонов провёл со Словакией сухой мяч и сделал в общей сложности 5 сейвов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу российских футболистов, автором единственного забитого мяча стал защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр, который забил в свои ворота.

При Валерии Карпине сборная России не пропускает уже четвертый матч подряд — ранее были сухие матчи Гильерме с Хорватией, Мальтой и Кипром.