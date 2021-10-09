Полузащитник сборной России по футболу Денис Макаров покинул расположение национальной команды из-за повреждения.

Слова старшего врача национальной сборной Владимира Хайтина цитирует официальный сайт РФС.

«В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба», — заявил врач.

Теперь Макаров будет восстанавливаться в штабе «Динамо».

Напомним, ранее стало известно, что Денис Макаров столкнулся с проблемами с икроножной мышцей и может пропустить поединок со сборной Словении. Также из-за травм сборной не могут помочь Александр Головин, Денис Глушаков, Илья Самошников и многие другие футболисты.