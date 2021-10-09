На седьмом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австрийском Линце стартовали выступления спортсменов с произвольными танцами.

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После ритм-танца лидером соревнований идёт российская пара Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. Они набрали за прокат 67 баллов ровно. На втором и третьем местах пока расположились фигуристы из США: Уна Браун/Гейдж Браун (63.70) и Анджела Линг/Калеб Вайн (61,75).

Отметим, в финале Гран-при осталось еще одно вакантное место, Уна Браун и Гейдж Браун уже вышли в финал ЮГП, поскольку стали победителями одного из этапов в Куршевеле. Тютюнина/Шустицкий претендуют на попадание в финал, если они выиграют этап в Линце, то смогут пройти в число участников.